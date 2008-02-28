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Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал

Признаки, при которых осуществляется замена батареи в Xiaomi Redmi Note 7:

Телефон быстро разряжается и заряжается

Выключается при неполном разряде

Неправильно показывает уровень зарядки, разряжается частями

Преимущества работы с нами:

Оригинальные батареи! Для ремонта Xiaomi Redmi Note 7 используем оригинальные аккумуляторы с гарантией!

Малые сроки! Замена аккумулятора в Redmi Note 7 выполняется в течение часа! Аккумуляторы в наличии!

Честно несём гарантийные обязательства! Гарантия на замененную деталь - 4 месяца! Так же даём проверочную гарантию на оценку качества сборки. Гарантия на замененную деталь - 4 месяца! Так же даём проверочную гарантию на оценку качества сборки.

Используемая запчасть

Аккумулятор Xiaomi BN4A, 3900 mAh, ОРИГИНАЛ!

Срок выполнения

Замена аккумулятора при его очевидной неисправности занимает около часа. В случае, когда проблема аккумулятора не очевидно, можно выполнить тест вашей старой батареи. Замер параметров вашего аккумулятора занимает пол рабочего дня.

Гарантии

Четыре месяца. Так же мы даём проверочную гарантию 14 дней на проверку общего функционала телефона после замены батареи.

Если у вас остались вопросы - звоните/пишите, и мы с радостью на них ответим!