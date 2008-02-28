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136 отзывов

Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал

  Оригинал Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал

65 руб.

Услуга
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Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал
Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал
65 руб.
Услуга
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  • +375 (29) 372-28-72 +375 (29) 372-28-72 пр. Независимости, 131/1
  • +375 (17) 326-80-88 пр. Независимости, 131/1
  • +375 (29) 372-28-72 +375 (29) 372-28-72 пр. Независимости, 131/1
  • +375 (17) 326-80-88 пр. Независимости, 131/1

Xiaomi Redmi Note 7  - Замена аккумулятора, сервисный оригинал

Признаки, при которых осуществляется замена батареи в Xiaomi Redmi Note 7:

  • Телефон быстро разряжается и заряжается
  • Выключается при неполном разряде
  • Неправильно показывает уровень зарядки, разряжается частями

Преимущества работы с нами: 

Оригинальные батареи!
Для ремонта Xiaomi Redmi Note 7 используем оригинальные аккумуляторы с гарантией!
Малые сроки!
 Замена аккумулятора в Redmi Note 7 выполняется в течение часа! Аккумуляторы в наличии! 
Честно несём гарантийные обязательства!
Гарантия на замененную деталь - 4 месяца! Так же даём проверочную гарантию на оценку качества сборки. 

 

Используемая запчасть

Аккумулятор Xiaomi BN4A, 3900 mAh, ОРИГИНАЛ!

 

Срок выполнения

Замена аккумулятора при его очевидной неисправности занимает около часа. В случае, когда проблема аккумулятора не очевидно, можно выполнить тест вашей старой батареи. Замер параметров вашего аккумулятора занимает пол рабочего дня.

 

Гарантии

Четыре месяца. Так же мы даём проверочную гарантию 14 дней на проверку общего функционала телефона после замены батареи.

 

Если у вас остались вопросы - звоните/пишите, и мы с радостью на них ответим!

Характеристики
Основные
Срок выполнения 1 дн
Особенности услуги Послеремонтная гарантия
Пользовательские характеристики
Особенности услуги Послеремонтная гарантия, Оперативная замена
  • Цена: 65 руб.
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+375 (29) 372-28-72
+375 (29) 372-28-72
пр. Независимости, 131/1
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Сервисный центр «ХАЙТЕКСЕРВИС»
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+375 (29) 372-28-72
пр. Независимости, 131/1
+375 (17) 326-80-88
пр. Независимости, 131/1
www.gsm-pda.by
ООО «Сервис Плюс Сервис» 220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 131, корп.1 УНП: 192751348 ОКПО: 500258805000 Р/счет: BY42GTBN30128000000482838501 в «Франсабанк» ОАО, код банка GTBNBY22 г. Минск, пр. Независимости, 95А
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ООО «Сервис Плюс Сервис»

220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 131, корп.1

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 192751348

Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет

Дата регистрации компании: 28.02.2008

Местонахождение книги замечаний и предложений: пр. Независимости, 131/1

Режим работы:

День Время работы
Понедельник 10:00 — 19:00
Вторник 10:00 — 19:00
Среда 10:00 — 19:00
Четверг 10:00 — 19:00
Пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 15:00
Воскресенье Выходной
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