Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал
65 руб.
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* Время указано для региона: Беларусь, Минск
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+375 (29) 372-28-72пр. Независимости, 131/1+375 (17) 326-80-88пр. Независимости, 131/1Администраторпр. Независимости, 131/1, Минск, Беларусь+375293722872+375293722872+375293722872
- Дополнительная информацияГарантийный срок:4 месяцаСервисный центр:ХайТекСервиспр. Независимости, 131/1
Xiaomi Redmi Note 7 - Замена аккумулятора, сервисный оригинал
Признаки, при которых осуществляется замена батареи в Xiaomi Redmi Note 7:
- Телефон быстро разряжается и заряжается
- Выключается при неполном разряде
- Неправильно показывает уровень зарядки, разряжается частями
Преимущества работы с нами:
Используемая запчасть
Аккумулятор Xiaomi BN4A, 3900 mAh, ОРИГИНАЛ!
Срок выполнения
Замена аккумулятора при его очевидной неисправности занимает около часа. В случае, когда проблема аккумулятора не очевидно, можно выполнить тест вашей старой батареи. Замер параметров вашего аккумулятора занимает пол рабочего дня.
Гарантии
Четыре месяца. Так же мы даём проверочную гарантию 14 дней на проверку общего функционала телефона после замены батареи.
Если у вас остались вопросы - звоните/пишите, и мы с радостью на них ответим!
|Основные
|Срок выполнения
|1 дн
|Особенности услуги
|Послеремонтная гарантия
|Пользовательские характеристики
|Особенности услуги
|Послеремонтная гарантия, Оперативная замена
- Цена: 65 руб.