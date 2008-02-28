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Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (заднего стекла)

Оперативная замена задней панели в Xiaomi Redmi Note 7.

В наличии крышки красного, черного и синего цветов.

Замена занимает 20-30 минут.

Задняя панель для Xiaomi Redmi Note 7 поставляется без стекла камеры. В случае его повреждения, его можно выполнять отдельно.