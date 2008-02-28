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136 отзывов

Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (крышки аккумулятора)

  Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (крышки аккумулятора)

55 руб.

Услуга
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Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (крышки аккумулятора)
Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (крышки аккумулятора)
55 руб.
Услуга
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  • +375 (29) 372-28-72 +375 (29) 372-28-72 пр. Независимости, 131/1
  • +375 (17) 326-80-88 пр. Независимости, 131/1
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Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (заднего стекла)

Оперативная замена задней панели в Xiaomi Redmi Note 7.

В наличии крышки красного, черного и синего цветов.

Замена занимает 20-30 минут.

Задняя панель для Xiaomi Redmi Note 7 поставляется без стекла камеры. В случае его повреждения, его можно выполнять отдельно.

Характеристики
Основные
Срок выполнения 1 дн
Особенности услуги Послеремонтная гарантия
Пользовательские характеристики
Особенности услуги Послеремонтная гарантия, Оперативная замена
  • Цена: 55 руб.
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+375 (29) 372-28-72
пр. Независимости, 131/1
+375 (17) 326-80-88
пр. Независимости, 131/1
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Сервисный центр «ХАЙТЕКСЕРВИС»
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пр. Независимости, 131/1
+375 (17) 326-80-88
пр. Независимости, 131/1
www.gsm-pda.by
ООО «Сервис Плюс Сервис» 220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 131, корп.1 УНП: 192751348 ОКПО: 500258805000 Р/счет: BY42GTBN30128000000482838501 в «Франсабанк» ОАО, код банка GTBNBY22 г. Минск, пр. Независимости, 95А
пр. Независимости, 131/1, Минск, Беларусь
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ООО «Сервис Плюс Сервис»

220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 131, корп.1

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 192751348

Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет

Дата регистрации компании: 28.02.2008

Местонахождение книги замечаний и предложений: пр. Независимости, 131/1

Режим работы:

День Время работы
Понедельник 10:00 — 19:00
Вторник 10:00 — 19:00
Среда 10:00 — 19:00
Четверг 10:00 — 19:00
Пятница 10:00 — 19:00
Суббота 10:00 — 15:00
Воскресенье Выходной
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