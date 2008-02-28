Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (крышки аккумулятора)
55 руб.
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- Дополнительная информацияСервисный центр:ХайТекСервиспр-т Независимости, 131/1
Xiaomi Redmi Note 7 - Замена задней панели (заднего стекла)
Оперативная замена задней панели в Xiaomi Redmi Note 7.
В наличии крышки красного, черного и синего цветов.
Замена занимает 20-30 минут.
Задняя панель для Xiaomi Redmi Note 7 поставляется без стекла камеры. В случае его повреждения, его можно выполнять отдельно.
|Основные
|Срок выполнения
|1 дн
|Особенности услуги
|Послеремонтная гарантия
|Пользовательские характеристики
|Особенности услуги
|Послеремонтная гарантия, Оперативная замена
- Цена: 55 руб.